Palmeiras encara com seriedade o Novorizontino para ir à semi do Paulista

Nesta quarta-feira, o Palmeiras tenta confirmar sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, em duelo contra o Novorizontino, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo de ida terminou 3 a 0 para o Palestra, mas ninguém no Alviverde pensa que o duelo está garantido.

“Com certeza não estamos classificados. Vai ser um jogo muito difícil. A gente respeita o Novorizontino, que tem suas qualidades e se classificou em terceiro. Temos que olhar com muita atenção, não deixar de ter a seriedade que a gente tem tendo para conseguir essa vaga”, afirmou o zagueiro Antônio Carlos.

As duas principais dúvidas do Verdão para o duelo desta quarta-feira, no Allianz Parque estão nos extremos do campo. Willian é o favorito para assumir a vaga de Borja no comando do ataque, com Keno entrando na equipe, enquanto Fernando Prass e Weverton brigam pela titularidade, já que Jailson foi suspenso pelo TJD-SP. A tendência é que o camisa 1 atue.

“Sabemos da qualidade do Novorizontino. Ganharam dos grandes também, se não me engano. Sabemos da qualidade. Estaremos focados, concentrados, para novamente não tomar gol. Mas, como falei, vai ser difícil. Não tem nada decidido ainda. Vamos tentar fazer a melhor partida possível mais uma vez”, completou o defensor.

Após conquistar o terceiro lugar na classificação geral e se manter em segundo dentro do grupo C no final da primeira fase, o Tigre do Vale perdeu de 3 a 0 para o Verdão no jogo de ida. Mesmo assim, a equipe do técnico Doriva não desiste do desafio.

“Temos consciência que será difícil, mas sabemos que não é impossível. Enquanto houver esperança, vamos batalhar. Precisamos manter esse pensamento. Trata-se de uma partida com uma repercussão gigantesca, de exposição em nível nacional, o que deve ser muito bom para todos. Por isso, continuamos motivados e mobilizados. Fizemos um excelente campeonato até aqui, e queremos continuar fazendo história na competição. Vamos para São Paulo em busca de um grande jogo, em grande estilo e se possível voltar com uma vitória”, afirmou o técnico Doriva.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

Local: Arena Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 21 de março de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Herman Brumel Vani (SP)

PALMEIRAS: Fernando Prass; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo e Bruno Henrique; Keno, Lucas Lima e Dudu; Willian

Técnico: Roger Machado

NOVORIZONTINO: Oliveira; Tony, Anderson Salles, Éder e Thallyson; Adilson, Lucas Siqueira e Jean Carlos; Cléo Silva, Safira e Juninho

Técnico: Doriva