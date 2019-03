Palmeiras encaminha venda de Luan Cândido ao RB Leipzig, da Alemanha

Presença frequente na Seleção Brasileira de base, o lateral esquerdo Luan Cândido está de malas prontas para a Alemanha. Nesta sexta-feira, o Palmeiras deixou encaminhada a venda da joia para o Red Bull Leipzig pelo valor de oito milhões de euros (cerca de R$ 34,6 milhões).

No acordo entre as partes, o Leipzig pagará ao Palmeiras a quantia inicial firmada – quando o atleta completar cinco jogos com a camisa do time europeu, os alemães pagarão mais dois milhões de euros (cerca de R$ 8,6 milhões) aos brasileiros. O Alviverde terá direito a 15% do valor de uma negociação futura.

Sem ter atuado pela equipe profissional do Verdão, Luan Cândido era tratado como uma grande promessa dentro do clube alviverde.

O lateral tinha vínculo com o Alviverde até 18 de setembro de 2020. No último Campeonato Sul-Americano Sub-20, iniciou o torneio como reserva da Seleção, mas logo ganhou espaço, muito por conta de sua participação ofensiva, inclusive marcando gols.

Em 2018, Luan Cândido recebeu o prêmio de destaque da categoria sub-20 pelo site Craques do Futuro.

