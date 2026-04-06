Palmeiras anuncia Leapmotor como novo patrocinador; veja detalhes

O Palmeiras anunciou na manhã desta segunda-feira seu novo patrocinador: a Leapmotor, empresa fabricante chinesa de automóveis eletrificados do grupo Stellantis. O acordo tem duração de duas temporadas.

O novo patrocínio, que tem validade até 2028, irá render R$ 30 milhões por temporada para os cofres palmeirenses, conforme apurado pela reportagem da Gazeta Esportiva. São R$ 20 milhões fixos, além de R$ 10 milhões em variáveis.

A Leapmotor irá estampar as costas uniformes dos times profissionais masculino, feminino e das categorias de base, que ainda tem o máster em aberto. No time principal, o máster é a Sportingbet, que não pode estampar o uniforme dos times de base por ser casa de apostas.

O novo patrocínio substituiu, nas costas, o espaço que foi ocupado pela Fictor até fevereiro, após a empresta pedir recuperação judicial.

"O Palmeiras está sempre em busca de parcerias que representem evolução e visão de futuro. A chegada da Leapmotor, uma marca alinhada às novas tecnologias e à mobilidade sustentável, fortalece ainda mais o posicionamento do clube como uma instituição responsável e geradora de impacto positivo para a indústria do futebol e toda a sociedade. Temos muito orgulho em unir a nossa marca a uma empresa que representa o futuro da indústria automotiva", afirmou a presidente Leila Pereira.

Os outros parceiros do Palmeiras são: Cimed (omoplata), Sil Fios e Cabos Elétricos (manga), Uniasselvi (parte frontal da bermuda), D’Itália Panelas (parte da traseira da bermuda), além da Puma, que é a fornecedora de material esportivo.

Quando estreia?

A estreia da camisa com o novo patrocínio acontece já nesta quarta-feira, na partida entre Junior Barranquilla-COL e Palmeiras, na Colômbia, em duelo que marca o primeiro jogo do Palmeiras na Libertadores de 2026. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, na Colômbia.

O Palmeiras ainda tem outros espaços vagos e avalia novos parceiros.

Palmeiras em campo

O Palmeiras entrou em campo no último domingo e venceu o Bahia por 2 a 1 em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira abriu vantagem na liderança da competição, com 25 pontos, cinco a mais que o vice-líder São Paulo.