Palmeiras faz grande oferta por Diogo Barbosa e pressiona o Cruzeiro

Um dos destaques do título da Copa do Brasil e de toda a temporada do Cruzeiro, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa recebeu uma boa oferta do Palmeiras. A diretoria da Raposa confirmou que a equipe paulista mandou proposta oficial para contar com o jogador na próxima temporada.

“O Alexandre Mattos me ligou dizendo que estava formalizando uma proposta pelo Diogo Barbosa. Por uma questão de respeito ao Cruzeiro, até por já ter passado em Belo Horizonte, fez questão de avisar. O documentou já chegou”, salientou o vice-presidente de futebol, Itair Machado.

A proposta do Palmeiras joga uma ducha de água fria no Cruzeiro. A equipe mineira não esconde que deseja a permanência do jogador, no entanto, deixou a situação parada nos últimos tempos, dando prioridade ao goleiro Fábio e ao técnico Mano Menezes. O novo presidente da agremiação, Wagner Pires de Sá, inclusive, já comunicou aos agentes do jogador que pretende exercer a opção de compra e não abre mão do jogador.

Por contrato, sem propostas, a equipe mineira deveria fazer a aquisição de 25%. Porém, com a proposta do Palmeiras, a Raposa agora terá que comprar 75%. Vale lembrar que a equipe já tem 25% do jogador. Com isso, o Cruzeiro terá de gastar, se não conseguir uma negociação, cerca de R$12,9 milhões.