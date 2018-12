Palmeiras encaminha contratação de atacante brasileiro do Hoffenheim

Nos últimos dias de 2018, o Palmeiras trabalha intensamente na formatação de seu elenco para a próxima temporada. O clube alviverde encaminhou a chegada do jovem atacante Felipe Pires, atualmente vinculado ao Hoffenheim, clube da Primeira Divisão alemã.

O Palmeiras já tem um acordo para viabilizar o empréstimo de Pires por uma temporada e, após oficializar o compromisso com o próprio atleta, deve anunciar a contratação de maneira oficial. A informação foi publicada nesta quinta-feira pelo UOL.

Com apenas 23 anos de idade, Felipe Pires teve uma rápida passagem pelo Red Bull Brasil antes de iniciar sua empreitada no futebol internacional. Na Europa, além do Hoffenheim, o veloz atacante defendeu clubes como Áustria Viena e Frankfurt, entre outros.

Vitimado por um entorse no joelho direito no triunfo decisivo sobre o Vasco, Willian tem um prazo de recuperação estimado em seis a nove meses. Por isso, o técnico Luiz Felipe Scolari solicitou ao diretor de futebol Alexandre Mattos a contratação de atletas capazes de atuar como pontas.

Além de Felipe Pires, o Palmeiras também contratou para o setor Carlos Eduardo (Pyramids). O time alviverde, ativo no fim da temporada, já oficializou as chegadas do volante Matheus Fernandes (Botafogo), do meia Zé Rafael (Bahia) e do atacante Arthur Cabral (Ceará).

O Palmeiras entra em campo para disputar seu primeiro jogo oficial em 2019 às 19 horas (de Brasília) do dia 20 de janeiro. Na abertura do Campeonato Paulista, a reforçada equipe comandada por Felipão enfrenta o Red Bull, no Estádio Moisés Lucarelli.