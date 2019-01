Palmeiras empresta meia Vitinho ao São Caetano para o Paulistão

O Palmeiras segue desinchando seu elenco para adequar o número de atletas à exigência do técnico Luiz Felipe Scolari. Nesta quinta-feira, foi a vez de o meia Vitinho deixar o clube e assinar com o São Caetano por empréstimo para a disputa do Campeonato Paulista.

“Muito feliz com a oportunidade recebida pelo São Caetano. Quando soube do interesse, foi uma alegria imensa para mim e toda minha família. Um sonho realizado, pois jogava na escolinha do clube quando era mais jovem. Hoje estou vestindo essas cores de novo, e isso é uma honra”, afirmou o atleta.

Vitinho vinha treinando em horários alternativos na Academia de Futebol. O meia retornou de empréstimo ao time B do Barcelona e não seria aproveitado nesta temporada por Felipão, que quer reduzir o atual plantel de 36 nomes será reduzido a no máximo 31. Antes do meia, Allione e Erick já haviam sido emprestados.

No São Caetano, Vitinho irá reencontrar o atacante Rafael Marques, companheiro em tempos de Verdão. “Conheço o Rafael. Tenho grande amizade com ele, pois é um amigo que conheci no Palmeiras. Com os outros nomes não joguei, mas conheço o Cristian, o Willians. Temos aqui grande elenco”, exaltou.