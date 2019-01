Palmeiras empresta Allione ao Rosario até o fim da temporada

A menos de uma semana da estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras trabalha para reduzir o elenco. Na noite desta segunda-feira, por meio de seu site oficial, o Rosario Central anunciou a contratação do meia Agustin Allione, cedido pelo clube alviverde.

Fora dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari, Allione esteve em Rosario e, aprovado nos exames médicos de rotina, já assinou contrato com o novo clube. Vinculado ao Palmeiras até julho de 2020, o jogador foi emprestado ao time argentino até o final desta temporada, com opção de compra.

Contratado pelo Palmeiras em 2014 com status de promessa, Allione participou dos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, mas nunca conseguiu se firmar. Nas duas últimas temporadas, o meia argentino defendeu o Bahia por empréstimo.

Após a saída de Allione, o elenco palmeirense passa a contar com um total de 35 jogadores. Como Felipão deseja trabalhar, no máximo, com 30 atletas, outros sairão nos próximos dias – o zagueiro Nico Freire e o lateral direito Fabiano, por exemplo, estão entre os mais cotados para deixar o clube.

O elenco palmeirense foi encorpado por cinco contratações: o volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids) e Felipe Pires (Hoffenheim). Todos já foram apresentados e trabalham normalmente na Academia de Futebol.

O primeiro jogo oficial do Palmeiras na temporada de 2019 está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo. No Estádio Moisés Lucarelli, o reforçado time comandado por Luiz Felipe Scolari enfrenta o Red Bull, em sua estreia no Campeonato Paulista.