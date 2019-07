Palmeiras empresta Juninho ao Bahia até o fim do ano

O Palmeiras confirmou, nesta quarta-feira, o empréstimo do zagueiro Juninho ao Bahia, com prazo até o fim da temporada. O defensor de 24 anos não vinha recebendo chances com Felipão, sem entrar em campo com a camisa do Alviverde em 2019.

Contratado em 2017 junto ao Coritiba, Juninho fez 22 jogos em sua primeira temporada pelo Alviverde. Em 2018, perdeu espaço e acabou sendo emprestado ao Atlético-MG, onde fez quatro jogos como titular no Campeonato Brasileiro.

Com a negociação já concretizada, Juninho não viaja para Campinas para a disputa do amistoso de intertemporada desta quarta-feira contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Agora, a zaga do Palmeiras conta com Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo Gómez e Luan.

No Bahia, Juninho disputará vaga na equipe titular com Ernando e Lucas Fonseca. O Tricolor de Aço é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 14 pontos e disputa as quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio.