Palmeiras empresta jovem zagueiro ao América-MG por uma temporada

No mesmo dia em que estreou no Campeonato Paulista, o Palmeiras definiu mais uma saída de seu elenco. O jovem zagueiro Pedrão, fora dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari para 2019, será emprestado ao América-MG por um ano. A informação foi publicada pelo Globoesporte e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Aos 21 anos de idade, Pedrão tem contrato com o Palmeiras até 25 de dezembro de 2022. O zagueiro, promovido da equipe sub-20, disputou sua única partida pelo time principal na temporada de 2018 durante a excursão do clube alviverde pela América Central.

Liberado para procurar um novo destino, Pedrão despertou interesse de clubes como Coritiba e Basel, da Suíça, mas as negociações não prosperaram. Assim, nesta temporada o atleta defenderá o América-MG, integrante da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para armar o miolo de sua zaga, Felipão já conta com Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo Gomez e Luan. O experiente comandante ainda tem a alternativa de aproveitar Juninho, de volta ao Palmeiras após defender o Atlético-MG por empréstimo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com um grupo numeroso, o clube alviverde tem emprestado alguns dos atletas formados na base para oferecer rodagem. O atacante Artur (Bahia) e o meia Vitinho (São Caetano), por exemplo, também foram cedidos, enquanto Papagaio está a caminho do Atlético-MG.