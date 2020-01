Palmeiras empresta atacante de 20 anos ao América-MG até 2022

No começo da temporada, além de definir a formação do próprio elenco, o Palmeiras trabalha para resolver o futuro de atletas que, hoje, estão fora dos planos. Nesta sexta-feira, por meio de seu site oficial, o América-MG anunciou a chegada de Léo Passos.

Formado nas categorias de base, o atacante de 20 anos de idade tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022. Pelo acordo estabelecido entre o clube paulista e o América-MG, Léo Passos ficará emprestado ao time mineiro justamente está dezembro de 2022.

É DO COELHÃO! 🐰🖋 O jovem Léo Passos, atacante que pertence ao @Palmeiras, assinou contrato de empréstimo com o #Coelhão. Seja bem-vindo! 💚 Saiba mais ➡️ https://t.co/jlx7zgOAbY#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/1FObPXoT4D — América FC (@AmericaMG) January 3, 2020

Após passar pela base da tradicional Ponte Preta, Léo Passos chegou a Palmeiras em 2013 e viveu o processo de formação desde a categoria sub-15. O atacante chegou a ser apontado como uma das principais promessas do clube alviverde, mas acabou não decolando.

Léo Passos chegou a trabalhar com o elenco profissional do Palmeiras e acabou emprestado ao Londrina em 2019. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o jovem atacante disputou um total de 17 partidas e anotou cinco gols com a camisa do clube paranaense.

