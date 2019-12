Palmeiras e Sampaoli não chegam a um acordo e encerram negociação

O Palmeiras anunciou, na tarde deste sábado, que não chegou a um acordo com Jorge Sampaoli. Depois de uma nova conversa no Rio de Janeiro, onde o argentino está hospedado, as duas partes não concordaram em relação à parte financeira, e a negociação foi encerrada oficialmente pelo clube.

Sem técnico há mais de duas semanas, depois da demissão de Mano Menezes, o Verdão tinha Sampaoli como a primeira opção no mercado. A negociação, entretanto, não era fácil, já que envolvia um alto valor para toda a comissão técnica, além de um imbróglio envolvendo o desligamento do argentino com o Santos.

A primeira conversa oficial entre Palmeiras e Sampaoli aconteceu na última quinta-feira. Inicialmente os salários pedidos pelo técnico (cerca de R$ 2 milhões) não agradaram o Verdão. Neste sábado, Sampaoli deu uma resposta à contraproposta do clube, mas as partes não concordaram.

O argentino conduziu o Santos ao vice-campeonato brasileiro neste ano e tinha contrato até o final de 2020, mas resolveu deixar o clube alvinegro em meio a desentendimentos com a diretoria em um episódio que deve terminar na Justiça. No time praiano, foram 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas.

Depois de terminar 2019 sem títulos e em turbulência, a diretoria alviverde buscava um treinador ofensivo para proporcionar uma mudança em relação aos antigos treinadores (Felipão e Mano Menezes), com estilos mais pragmáticos. Por isso, Sampaoli era o nome preferido na cúpula do Verdão.

Sem acordo com o técnico argentino, o Verdão foca agora na contratação de Vanderlei Luxemburgo. O treinador, que não renovou com o Vasco da Gama, era a principal alternativa sugeria ao presidente Maurício Galiotte. Ele não é visto como unanimidade, mas é um nome que ganhou moral após classificar o Vasco à Sul-Americana.