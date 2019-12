Possível insucesso com Sampaoli pode fortalecer opção por Luxemburgo no Palmeiras

O Palmeiras tem a contratação de Jorge Sampaoli como prioridade e ainda espera por uma resposta, mas o argentino não é a única opção. Entre as alternativas sugeridas ao presidente Maurício Galiotte está Vanderlei Luxemburgo, nome que pode ganhar força em caso de insucesso com o estrangeiro.

Luxemburgo anunciou a saída do Vasco e está livre no mercado. O Alviverde não procurou oficialmente o experiente treinador de 67 anos, mas o tem no radar.

O Palmeiras vê Sampaoli como opção ideal para o comando técnico, capaz de agradar a maioria da diretoria, Conselho e torcida. Vanderlei Luxemburgo não seria unanimidade, porém, é um nome que ganhou moral após classificar o Vasco à Sul-Americana.

Apostar em um ídolo não seria novidade na gestão de Maurício Galiotte – O Palmeiras buscou Felipão em 2018. Luxa foi campeão paulista em 1993, 1994, 1996 e 2008, brasileiro em 1993 e 1994 e do Torneio Rio-São Paulo em 1993.

O Verdão espera por uma definição rápida, ainda neste fim de semana. A pedida de Jorge Sampaoli foi alta, de cerca de R$ 2 milhões, e pessoas próximas a ele revelam dúvidas sobre o projeto do clube paulista.