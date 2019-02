Palmeiras inscreve Deyverson e os reforços na Libertadores

A poucos mais de uma semana da estreia na Copa Libertadores, o Palmeiras divulgou de maneira oficial sua lista de inscritos no torneio continental. Entre os 30 nomes publicados pelo clube nesta terça-feira, estão os seis reforços e o polêmico atacante Deyverson.

O volante Matheus Fernandes e o centroavante Arthur Cabral, fora da lista de inscritos do Campeonato Paulista, foram incluídos na relação da Libertadores. Assim como Zé Rafael, Ricardo Goulart, Carlos Eduardo e Felipe Pires, que já atuaram pelo torneio estadual.

Pivô de uma série de confusões, Deyverson, que recentemente recusou uma proposta tentadora do chinês Shenzen, está na lista. Na última sexta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari já havia conversado com o jogador sobre a possibilidade de inscrevê-lo no torneio continental.

O Palmeiras pode efetuar até cinco trocas na lista em caso de classificação para as oitavas de final. Os times que seguem avançando têm direito de mudar dois nomes nas quartas e mais dois nas semis. Em recuperação de lesão, Willian ficou fora da lista inicial, assim como o lateral direito Fabiano e o zagueiro Juninho.

O Palmeiras estreia na edição de 2019 da Copa Libertadores às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira da próxima semana, contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. O argentino San Lorenzo e o peruano Melgar, algoz do Caracas, completam a chave.

Confira a lista completa:

1 – Fernando Prass

2 – Marcos Rocha

3 – Edu Dracena

4 – Matheus Fernandes

5 – Thiago Santos

6 – Diogo Barbosa

7 – Dudu

8 – Zé Rafael

9 – Borja

10 – Moisés

11 – Ricardo Goulart

12 – Mayke

13 – Luan

14 – Gustavo Scarpa

15 – Gustavo Gómez

16 – Deyverson

17 – Jean

18 – Guerra

19 – Bruno Henrique

20 – Lucas Lima

21 – Weverton

22 – Jailson

23 – Raphael Veiga

24 – Carlos Eduardo

25 – Antônio Carlos

26 – Victor Luis

27 – Felipe Pires

28 – Hyoran

29 – Arthur Cabral

30 – Felipe Melo