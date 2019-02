Deyverson se desculpa, confirma que fica e fala em ganhar títulos

O polêmico atacante Deyverson conversou brevemente com a imprensa na tarde desta segunda-feira. O atleta iniciou o contato com um rápido pronunciamento e, em seguida, ao responder a apenas três perguntas dos jornalistas, citou o plano de conquistar títulos pelo Palmeiras.

“Antes de tudo, quero pedir desculpas ao presidente (Maurício Galiotte), ao Palmeiras e aos torcedores por algumas coisas que venho cometendo e não agradaram. É isso”, disse Deyverson em seu pronunciamento, antes de iniciar a interação com os jornalistas.

Disposto a negociar o atacante, pivô de uma série de confusões, o Palmeiras chegou a encaminhar um acordo com o chinês Shenzen que poderia chegar aos 15 milhões de euros. Deyverson, no entanto, preferiu permanecer no clube alviverde, já que tem contrato até 2022.

“Devo muito ao Palmeiras e aos torcedores. Conversei com minha família e achei que o momento de sair não é esse. Ainda quero ganhar títulos e dar alegria à torcida, como pude fazer com o Brasileiro do ano passado, juntamente com meus companheiros”, explicou.

Punido com seis jogos no Campeonato Paulista por cuspir no corintiano Richard, Deyverson pode retornar na estreia do Palmeiras pela Copa Libertadores. Às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira da próxima semana, o time alviverde enfrenta o Junior Barranquilla, na Colômbia.

“Na sexta passada, o Felipão perguntou se poderia me inscrever na Libertadores. A decisão de sair ou não era minha, mas ele perguntou se poderia me inscrever e eu disse que sim. Sou feliz aqui e amo o Palmeiras pela maneira com que me acolheu”, afirmou Deyverson.