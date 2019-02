Palmeiras contrata revelação brasileira do River Plate

Enquanto negocia as saídas de Luan Cândido e Vitão, promessas do Sub-20 do Palmeiras, o Verdão trouxe um reforço para a categoria. O atacante brasileiro Cleiton Grefe, de 20 anos, atuava no River Plate, da Argentina, mas ficou sem contrato e assinou com o Verdão. A informação foi divulgada pelo Globo Esporte e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Cleiton nasceu em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A cidade fica na fronteira com o Paraguai e, no país, o atleta iniciou sua carreira. Atuando pelo 2 de Mayo, foi descoberto pelo River Plate e se tornou o primeiro brasileiro a atuar nas categorias de base da equipe argentina.

A princípio, o atacante, que assinou por uma temporada, será observado na equipe Sub-20 do Palmeiras, mas pode integrar os treinos do time profissional. A situação é a mesma do colombiano Ivan Ângulo, emprestado pelo Envigado e que chegou ao clube nesta semana.