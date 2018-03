Palmeiras conquista título internacional na base

Antes da final do Paulistão com os profissionais, o Palmeiras faturou um título com seu time de base. A equipe sub-17 ganhou o bicampeonato da Scopigno Cup, disputada na Itália. Na decisão, derrotou o Cagliari nesta sexta-feira, por 2 a 1, no estádio Manlio Scopigno

O clube de Palestra Itália teve 100% de aproveitamento na campanha vencedora de quatro apresentações. Além do Cagliari, também superou Atalanta, (1 a 0), Rieti (4 a 0) e Dínamo de Moscou, da Rússia, (2 a 0). .

O Palmeiras ainda comemorou vários prêmios individuais na competição. O meia Gabriel Silva ganhou como o melhor jogador da Scopigno Cup, enquanto Lucas Bergantin foi o melhor goleiro e o meia Wanderson acabou como o melhor atleta da final.

