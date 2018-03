Corinthians e Palmeiras decidem título pela primeira vez no século

O tão esperado Derby entre Corinthians e Palmeiras na final do Campeonato Paulista, que se inicia neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, será o primeiro a decidir um título entre os dois rivais neste século. Deixando em lados opostos os dois melhores times da fase de classificação do Estadual, os embates se juntarão a outras cinco disputas históricas entre os times.

No total, os times já decidiram cinco estaduais, com três vitórias palmeirenses (1936, 1974 e 1993) e duas do Timão (1995 e 1999). Essa última, por sinal, ficou marcada pelas “embaixadinhas” do atacante Edilson, quando o placar já estava empatado por 2 a 2 e o título praticamente encaminhado para o clube do Parque São Jorge, que vencera o primeiro jogo por 3 a 0.

De olho em um duelo tão intenso quanto respeitoso dentro de campo, o técnico Fábio Carille espera que os times não deixem a rivalidade desbancar para a violência. A competitividade, porém, está garantida. “É detalhe, equipe tecnicamente forte, tem que fazer um jogo de muita concentração e explorar os erros do adversário”, comentou o treinador, que terá um bom leque de opções no embate.

Fora nas semifinais, a dupla dos paraguaios Balbuena e Romero retornou ao Brasil e está relacionada para o embate. O zagueiro tem utilização certa, enquanto o atacante depende da avaliação do desgaste daqueles que atuaram contra o São Paulo. No meio, Jadson ficará no banco de reservas após seis jogos de ausência, sendo uma opção caso Carille queira realizar modificações na armação.

Do outro lado, derrotado pelo Corinthians nas últimas quatro edições do Derby, o Palmeiras tenta ganhar o Campeonato Paulista pela primeira vez desde 2008. Na véspera da primeira final, o técnico Roger Machado, acostumado a disputar o Gre-Nal como atleta, tratou de valorizar o clássico paulistano.

“É um dos maiores do mundo, sem dúvida. A história conta encontros memoráveis e essa decisão vai se repetir depois de quase 20 anos. Todos esses elementos juntos já dão o tom do que vamos vivenciar. São decisões como essa que, somadas, vão contando a história de um profissional”, disse.

Convocado para defender a seleção colombiana, Miguel Borja está à disposição de Roger Machado após desfalcar o Palmeiras nas últimas três partidas do Campeonato Paulista. O lateral direito Marcos Rocha, que perdeu o último duelo contra o Santos por dores na coxa esquerda, também deve retornar.

O treinador preferiu esconder a escalação, mas a tendência é que Marcos Rocha assuma o lugar do improvisado Tchê Tchê pela direita. Na frente, Borja deve substituir Keno e retomar seu posto no comando de ataque, com Willian jogando pelas beiradas do campo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x PALMEIRAS

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 31 de março de 2018, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Danilo Ricardo e Miguel Cataneo

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Romero, Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson

Técnico: Fábio Carille

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha (Tchê Tchê), Antonio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo; Dudu, Bruno Henrique, Lucas Lima e Willian; Borja (Keno)

Técnico: Roger Machado