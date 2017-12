Corinthians e Santos serão cabeças de chave na Liberta; Verdão está no pote 2

A Conmebol já definiu as equipes que estarão nos quatro potes do sorteio da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, a entidade sul-americana divulgou a versão atualizada de seu ranking de equipes e, desta forma, quatro brasileiros estão entre os melhores colocados e ficarão no pote 1: Grêmio, Santos, Corinthians e Cruzeiro.

O Palmeiras está no pote 2, e o Flamengo aparece no pote 3. A Conmebol sorteia nesta quarta, a partir das 21h (de Brasília), os grupos e os confrontos das duas fases prévias da competição. Equipes do mesmo país só ficarão no mesmo grupo caso uma delas tenha se classificado da fase prévia.

O ranking da Conmebol, usado como critério para a definição dos potes do sorteio da Libertadores já há três anos, se baseia em três itens. O desempenho histórico dos clubes, nas edições de 1960 até 2007, com pontos para quem foi campeão, vice, chegou à semifinal, além de vitórias e empates em qualquer fase desde a disputa nos grupos; a pontuação dos últimos 10 anos, com peso maior e decréscimo de 10% a cada edição anterior – ou seja, o Grêmio, atual campeão, teve 10% a mais em relação ao vencedor de 2016, o Atlético Nacional, e assim por diante. Além disso, títulos nacionais – menos Copas – conquistados entre 2008 e 2017 também foram computados, porém com peso menor.

Confira os potes:

Pote 1

River Plate

Boca Juniors

Grêmio

Atlético Nacional-COL

Peñarol

Santos

Corinthians

Cruzeiro

Pote 2

Independiente

Emelec

Estudiantes

Cerro Porteño

Palmeiras

Bolívar

Libertad

Universidade de Chile

Pote 3

The Strngest

Colo-Colo

Racing

Flamengo

Defensor

Alianza Lima

Millonarios

Real Garcilaso

Pote 4

Atlético Tucumán

Deportivo Lara

Monagas

Delfín

Classificado pela fase prévia

Classificado pela fase prévia

Classificado pela fase prévia

Classificado pela fase prévia