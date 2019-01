Palmeiras confirma os nomes presentes na despedida de Zé Roberto

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira as presenças confirmadas para o jogo de despedida de Zé Roberto, que acontecerá no dia 13 de janeiro (domingo), às 10h. A partida festiva reunirá ex-jogadores que marcaram a história do Verdão e amigos do atual dirigente do clube, em duas equipes dividas como “Amigos do Zé Roberto” e “Ídolos do Palmeiras”.

Além de celebrar a carreira de Zé Roberto e sua importância para a trajetória recente do Palmeiras, o evento também contará com ações especiais para celebrar o título do Campeonato Brasileiro de 2018 e também marcará a primeira aparição do novo uniforme fornecido pela Puma para a atual temporada.

Confira os nomes confirmados pelo Palmeiras e que jogarão a partida de despedida de Zé Roberto:

– Amigos do Zé Roberto

Goleiros: Clemer, Carlos Germano e Fábio Costa

Laterais: Gabriel, Evanílson e Kléber

Zagueiros: Aldair, Bordon, Cris e Edmílson

Meias: Júnior, Lincoln, Giovanni, Sávio, D’Alessandro e Seedorf

Atacantes: Robson Ponte e Adriano Imperador

Treinador: Vanderlei Luxemburgo

– Ídolos do Palmeiras

Goleiros: Velloso e Sérgio

Laterais: Rubens Júnior, Cláudio Guadagno e Júnior

Zagueiros: Júnior Baiano, Roque Júnior e Antônio Carlos

Meias: César Sampaio, Galeano, Amaral, Wendel, Alex, Marcos Assunção, Rivaldo e Ademir da Guia

Atacantes: César Maluco, Oséas, Paulo Nunes, Euller e Alex Mineiro

Treinadores: Luiz Felipe Scolari e Olegário Tolói de Oliveira (Dudu)

Os ingressos para a partida festiva já estão à venda para todos os torcedores por meio do site palmeiras.futebolcard.com. Sócios-torcedores Avanti têm 20% de desconto e podem adquirir as entradas pelo endereço www.avantipalmeiras.com.br.

Valores dos Ingressos

Gol Norte – R$ 50,00 [R$ 25,00 meia-entrada] Gol Sul – R$ 60,00 [R$ 30,00 meia-entrada] Central Leste – R$ 70,00 [R$ 35,00 meia-entrada] Central Oeste – R$ 80,00 [R$ 40,00 meia-entrada] Superior – R$ 50,00 [R$ 25,00 meia-entrada]

