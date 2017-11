Palmeiras confirma contratação do lateral esquerdo Diogo Barbosa

O Palmeiras confirmou a contratação do primeiro reforço para a próxima temporada nesta sexta-feira. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube anunciou a chegada do lateral esquerdo Diogo Barbosa, que se destacou com a camisa do Cruzeiro.

Em vídeo publicado pelo Palmeiras no Twitter, o próprio atleta confirmou a transferência e se disse feliz com a oportunidade de defender o clube a partir de 2018. “Vamos todos juntos em busca de grandes conquistas”, afirmou o reforço.

O jogador de 25 anos de idade é esperado em São Paulo já na próxima semana para realizar os exames médicos de rotina e assinar contrato com o Palmeiras. O clube alviverde vê em Diogo Barbosa um jogador capaz de assumir com sucesso a lateral esquerda, uma das posições mais problemáticas ao longo de 2017.

Aos 43 anos de idade, Zé Roberto deve encerrar a carreira, enquanto Egídio tem contrato até o final do ano e não permanecerá – o questionado ala pode retornar ao Cruzeiro. Durante a temporada, o clube alviverde chegou a improvisar o zagueiro Juninho na esquerda e Michel Bastos, atual titular, fala abertamente que prefere atuar como meia.

Diogo Barbosa fez uma temporada consistente pelo Cruzeiro e, na campanha rumo ao título da Copa do Brasil, marcou de cabeça o gol que eliminou o próprio Palmeiras nas quartas de final. Em 2018, ele deve concorrer com Victor Luís, que retornaria de empréstimo ao Botafogo.

O Palmeiras ainda não anunciou oficialmente, mas também já acertou a contratação do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo. O clube alviverde negocia com o meia Lucas Lima, do Santos, e estuda a contratação de um goleiro para a próxima temporada.

Com a goleada sobre o Sport, aplicada na noite de quinta-feira, o Palmeiras manteve o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e garantiu presença na fase de grupos da Copa Libertadores de forma antecipada. Pela 36ª rodada, às 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, o time alviverde encara o Avaí, na Ressacada.