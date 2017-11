Palmeiras se reapresenta com retornos de Mina e Borja

Com a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores já confirmada, mas sem possuir chances de título, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, com o objetivo de conquistar ao menos o vice-campeonato nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A atividade, que teve apenas os reservas em campo, contou com a volta do zagueiro Yerry Mina e do atacante Miguel Borja, que estavam servindo à seleção colombiana.

O treino desta sexta-feira teve os titulares na goleada por 5 a 1 diante do Sport, na última quinta, fazendo apenas um trabalho regenerativo na parte interna do clube. Com isso, somente os reservas e os jogadores que entraram no decorrer da partida – Thiago Santos, Willian e Antônio Carlos – foram aos gramados para uma atividade com bola.

Os suplentes foram chegando aos poucos para o campo e os atletas que se anteciparam na entrada ao gramado fizeram uma descontraída brincadeira com duas duplas disputando uma espécie de partida de tênis de mesa misturada com futebol. Os atletas utilizaram somente a cabeça para bater na bola, em disputa realizada em uma mesa de plástico quadrada.

Depois, os jogadores se aqueceram e, quando o grupo estava completo, se encaminharam para a realização de um treino coletivo em campo reduzido contando inclusive com a presença de Egídio, que não foi relacionado para o confronto diante do Sport. Aos poucos, o sol apareceu na Academia de Futebol e os atletas migraram para a disputa de uma atividade de fundamentos, trabalhando cruzamentos e finalizações a gol.

Na atividade, além do retorno de Mina e Borja, que fizeram o primeiro treinamento após retornarem da disputa de amistosos pela seleção colombiana, houve também a ausência de Róger Guedes e Mayke, que fizeram apenas um trabalho na parte interna do centro de treinamento.

Outra novidade na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol foi a presença da equipe sub-20 realizando sua preparação no campo ao lado. A equipe disputa uma vaga na final do Campeonato Paulista da categoria e leva grande vantagem, já que venceu o Novorizontino no jogo de ida por 2 a 0, em Novo Horizonte. A partida de volta será ainda nesta sexta, às 18h(de Brasília), na Arena Barueri, com entrada gratuita para os torcedores.

Com o objetivo de conquistar a vaga direta para a próxima Copa Libertadores já confirmado, o Palmeiras usará as três últimas rodadas para tentar buscar o vice-campeonato do Brasileirão. Apesar de simbolicamente este feito não ter um grande peso para a torcida, pode ajudar nos cofres do Verdão. Isto porque o terceiro colocado ganha um valor bem menor de premiação, faturando R$ 7.759.170,00 contra R$ 11.373.030,00 para quem terminar com o segundo lugar na tabela.

A próxima partida do Palmeiras será somente na próxima segunda-feira, quando visita o Avaí, na Ressacada, em duelo marcado para as 20h(de Brasília). Ameaçado, o adversário ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, e irá tentar reunir forças nestas últimas rodadas para evitar o rebaixamento para a Série B.

