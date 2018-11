Palmeiras chega a 30 jogadores convocados para Seleções de base

Com ao menos um título para cada categoria, a base do Palmeiras segue rendendo frutos ao clube do Palestra Itália e à Seleção Brasileira. Na última quinta-feira, mais quatro atletas do clube foram chamados para vestir a camisa do time Sub-15 da Amarelinha. E com esse número, inclusive, o Verdão chegou à marca de 30 jogadores convocados para as seleções de base.

Entre os dias 9 e 14 de dezembro, a Seleção Sub-15 realizará um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que servirá de preparação para um quadrangular disputado a partir de fevereiro entre Brasil, Espanha, Inglaterra e França. E pela primeira vez, Ian Custódio (lateral), Jonathan (zagueiro), Pedro Lima (meio-campista) e Márcio Marques (atacante), todos palmeirenses, foram convocados.

Veja também: Palmeiras confirma contratação de Arthur Cabral por cinco anos

Com esses quatro chamados, o Palmeiras conquistou pelo segundo ano consecutivo o “título” de clube que mais cede jogadores à Seleção Brasileira. Na Sub-20, foram convocados Vitão, Gabriel Menino, Alan Guimarães, Luan Cândido, Fernando e Papagaio. Já Aníbal foi chamado para a Seleção Sub-20 do Paraguai, enquanto Robson Matheus serviu à seleção boliviana.

Na Seleção Sub-17, foram chamados nove jogadores em 2018: Bruno Carcaioli, Henri, Renan, Garcia, Emerson Maranhão, Fabinho, Gabriel Silva, Gabriel Veron e Fabricio. Na Sub-15, além de Ian, Jonathan, Pedro Lima e Márcio, Mateus Sales, Murilo Palomares, Kauan Sergio, Matheus Matias, Pedro Karalkovas, Clebson, Luiz Guilherme (Robinho), João Pedro e Ruan Ribeiro também receberam ao menos uma oportunidade.

Nesta semana, o Palmeiras organizou uma festa para comemorar o ano vitorioso dos times de base. Com a presença de atletas, familiares e funcionários, mais de 500 pessoas se reuniram no Restaurante Jardim Suspenso, na sede social do Verdão. Entre os presentes, também, estiveram o presidente reeleito Maurício Galiotte, João Paulo Sampaio, coordenador geral, e Marcelo Dedeschi, diretor da base.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com