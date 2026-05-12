Botafogo x Palmeiras: ingressos gratuitos para jogo do Brasileiro feminino; veja como resgatar

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira que os ingressos para o jogo contra o Botafogo, marcado para a próxima segunda-feira, serão gratuitos. A bola rola às 21 horas (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

Com entrada gratuita, o resgate dos ingressos poderá ser feito a partir desta quarta-feira, às 12 horas, pelo site. O acesso será feito por meio de reconhecimento facial.

Para a torcida do Palmeiras, o acesso acontece pelo Setor C1, no Portão 15, localizado na Rua Santos Dumont, 365. Não haverá troca de ingressos nas bilheterias. Enquanto isso, os visitantes farão o resgate dos ingressos pelo mesmo site e acessarão a arquibancada pelo Setor D, no Portão 9 (Rua Olavo Bilac, 266).

Minha greenga desfilando no clássico ao som de Billie Jean 🎶💚 pic.twitter.com/KqEHsI8oeP — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 12, 2026

Situação do Palmeiras

A equipe feminina do Palmeiras é a vice-líder do Brasileirão, com 21 pontos conquistados em dez jogos. São seis vitórias, três empates, uma derrota, além de 22 gols marcados e nove sofridos. No momento, o Verdão divide as atenções do torneio nacional com o Campeonato Paulista.

Próximo jogo

Antes disso, as Palestrinas voltam a campo na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, pela segunda rodada do Paulistão F. Na estreia, o Verdão goleou o Mirassol.