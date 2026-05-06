Palmeiras atropela Mirassol e estreia com o pé direito no Paulistão F

Na Arena Barueri, o Palmeiras goleou o Mirassol por 5 a 0 pela primeira rodada do Paulistão F. Diany (2), Gláucia, Emily e Greicy Landázury marcaram os gols das palestrinas, que estrearam da melhor maneira possível na competição.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MAIS UM GOL PARA FECHAR O PRIMEIRO TEMPO!
🐷 5x0 🟡 [1T, 49’] | #PALxMIR pic.twitter.com/4dtUGlPO1r
— Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 6, 2026
Situação na tabela
Com o resultado, o Palmeiras, que é o atual bicampeão, estreia na liderança da competição, com três pontos conquistados. Por outro lado, o Mirassol amarga a lanterna e não tem nenhum ponto.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪ PALMEIRAS 5 X 0 MIRASSOL 🟡🟢
🏆 Competição: Paulistão F - 1ª rodada
🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
Gols
⚽ Diany, aos 12' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Gláucia, aos 19' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Emily, aos 31' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Diany, aos 46' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Greicy Landázury, aos 49' do 1°T (Palmeiras)
Como foi o jogo
O Palmeiras abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Após falha da zaga do Mirassol, Diany roubou a bola com o caminho livre e tirou da goleira Amanda. Em cobrança de pênalti, aos 19, Gláucia bateu firme no meio do gol e anotou o segundo das palestrinas. 12 minutos depois, em contra-ataque fulminante, Greicy cruzou para a área e Emily completou de carrinho.
Ainda na primeira etapa, aos 46, Gláucia cruzou para Diany cabecear e anotar seu segundo gol no jogo. Três minutos depois, Ana Guimarães levantou na área e a bola passou por toda a defesa até chegar na segunda trave, onde Greicy Landázury completaria para marcar o quinto do Verdão.
No segundo tempo, aos 35 minutos, Amanda cometeu falta em Taina Maranhão e foi expulsa, deixando o Mirassol com uma a menos. Ainda deu tempo de Andressinha acertar duas vezes o travessão em cobranças de falta: uma aos 42 minutos e outra aos 47.
Próximos jogos
Palmeiras
- Palmeiras x Atlético-MG (10ª rodada do Brasileirão feminino)
- Data e horário: 11/05 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)
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