Palmeiras atropela Mirassol e estreia com o pé direito no Paulistão F

Na Arena Barueri, o Palmeiras goleou o Mirassol por 5 a 0 pela primeira rodada do Paulistão F. Diany (2), Gláucia, Emily e Greicy Landázury marcaram os gols das palestrinas, que estrearam da melhor maneira possível na competição.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MAIS UM GOL PARA FECHAR O PRIMEIRO TEMPO! 🐷 5x0 🟡 [1T, 49’] | #PALxMIR pic.twitter.com/4dtUGlPO1r — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 6, 2026

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras, que é o atual bicampeão, estreia na liderança da competição, com três pontos conquistados. Por outro lado, o Mirassol amarga a lanterna e não tem nenhum ponto.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪ PALMEIRAS 5 X 0 MIRASSOL 🟡🟢

🏆 Competição: Paulistão F - 1ª rodada

🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)



Gols

⚽ Diany, aos 12' do 1°T (Palmeiras)

⚽ Gláucia, aos 19' do 1°T (Palmeiras)

⚽ Emily, aos 31' do 1°T (Palmeiras)

⚽ Diany, aos 46' do 1°T (Palmeiras)

⚽ Greicy Landázury, aos 49' do 1°T (Palmeiras)

Como foi o jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Após falha da zaga do Mirassol, Diany roubou a bola com o caminho livre e tirou da goleira Amanda. Em cobrança de pênalti, aos 19, Gláucia bateu firme no meio do gol e anotou o segundo das palestrinas. 12 minutos depois, em contra-ataque fulminante, Greicy cruzou para a área e Emily completou de carrinho.

Ainda na primeira etapa, aos 46, Gláucia cruzou para Diany cabecear e anotar seu segundo gol no jogo. Três minutos depois, Ana Guimarães levantou na área e a bola passou por toda a defesa até chegar na segunda trave, onde Greicy Landázury completaria para marcar o quinto do Verdão.

No segundo tempo, aos 35 minutos, Amanda cometeu falta em Taina Maranhão e foi expulsa, deixando o Mirassol com uma a menos. Ainda deu tempo de Andressinha acertar duas vezes o travessão em cobranças de falta: uma aos 42 minutos e outra aos 47.

Próximos jogos

Palmeiras

Palmeiras x Atlético-MG (10ª rodada do Brasileirão feminino)

(10ª rodada do Brasileirão feminino) Data e horário: 11/05 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)

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