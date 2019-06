Palmeiras anuncia renovação de contrato de Felipe Melo

Na tarde desta terça-feira, o volante Felipe Melo renovou o seu contrato com o Palmeiras. O vínculo do jogador de 35 anos se encerraria no final deste ano, mas foi prorrogado por mais duas temporadas.

Na imagem que acompanha o anúncio, Alexandre Mattos e o volante seguram uma camisa do Verdão personalizada, que leva o número 2021 e o apelido “Cachorro Loco”. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador de 35 anos agradeceu à família e à diretoria Palmeirense, além de falar em conquistar mais títulos com a camisa alviverde.

“Estou muito feliz mesmo. Agradeço aos meus familiares, aos torcedores, à Família Palmeiras, ao presidente, ao Alexandre Mattos, ao nosso treinador, Felipão, e aos meus companheiros que têm me ajudado bastante. Espero que nesses próximos anos a gente possa conquistar bastante títulos e entrar de vez para a história deste grande clube que é o Palmeiras”, afirmou.

Felipe Melo está no Verdão desde 2017. Até aqui, o jogador soma 115 jogos e sete gols marcados pelo clube paulista. Na temporada atual, disputou 25 partidas, das quais venceu 18, e marcou duas vezes. Além disso, foi peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018.