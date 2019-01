Palmeiras faz treino tático e encerra preparação para o Paulista

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treinamento na Academia de Futebol durante a ensolarada manhã deste sábado. A movimentação foi a última antes da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, programada para as 19 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Red Bull, no Estádio Moisés Lucarelli.

Como de costume, o ensaio derradeiro para o confronto a ser disputado na cidade de Campinas foi realizado sem a presença da imprensa da Academia de Futebol. De acordo com informações publicadas pelo site oficial do clube, Felipão comandou um treinamento tático.

O técnico resolveu incluir apenas 21 jogadores na primeira lista de inscritos no Campeonato Paulista, já que pode completar a relação de 26 até o dia 1º de março. Entre os recém-chegados, apenas o meia Zé Rafael e o atacante Felipe Pires podem estrear diante do Red Bull.

Dono de 22 títulos estaduais, o Palmeiras ganhou o tradicional Campeonato Paulista pela última vez na temporada de 2008. Desde 1916, o clube alviverde acumula 2.474 partidas (1.393 vitórias, 596 empates e 485 derrotas), com 4.944 gols marcados e 2.607 sofridos.

Em 2019, na tentativa de conquistá-lo de forma inédita, Felipão disputa o Campeonato Paulista pela sexta vez, uma vez que também participou em 1998, 1999, 2000, 2011 e 2012. Em seu melhor resultado, alcançado em 1999, foi derrotado pelo Corinthians na final dias depois de ganhar a Copa Libertadores.