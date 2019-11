Palmeiras anuncia acordo para manter Veron até o fim de 2024

Premiado como melhor jogador da última Copa do Mundo sub-17, conquistada pela Seleção Brasileira, Gabriel Veron voltou ao Palmeiras cobiçado. Por meio de um post no Twitter, o clube alviverde anunciou nesta quinta-feira um acordo para manter o jovem atacante até o final de 2024.

O novo contrato entre Palmeiras e Gabriel Veron poderá ser oficializado apenas a partir de setembro de 2020, quando o jovem completa 18 anos. No entanto, já há um acordo com os pais e representantes do atacante para fazê-lo, com multa rescisória no valor de 60 milhões de euros (R$ 278 milhões). O vínculo atual vence em 2021.

“Consegui ser campeão mundial pela Seleção e voltei ao Palmeiras muito feliz. Agora, estou focado no clube. Vou continuar trabalhando da mesma forma para virar um ídolo aqui e para essa torcida maravilhosa”, disse Gabriel Veron, que pode ser integrando ao elenco do time principal em breve.

O atacante marcou três gols e ainda contribuiu com duas assistências na campanha da Seleção Brasileira rumo ao título da Copa do Mundo sub-17. Na decisão do torneio, Veron também teve atuação decisiva ao sofrer um pênalti diante do México.

O Palmeiras detém 60% dos direitos econômicos do jogador que desponta como principal promessa das categorias de base. O clube alviverde planeja mudar sua política em 2020 e oferecer mais espaço aos talentos da casa, o que abre a possibilidade de Veron passar a trabalhar com o time principal em breve.

O jovem iniciou sua passagem pelo Palmeiras em 2017 e, desde então, conquistou títulos por todas as categorias. Ele ganhou Premier Cup sub-15 (2017), Mundial sub-17 (2018 e 2019), Paulista sub-17 (2018), Copa RS (2018), Copa do Brasil sub-17 (2019) e Copa do Brasil sub-20 (2019).