Joia do Palmeiras, Gabriel Veron cita Dudu e Cristiano Ronaldo como inspirações

Gabriel Veron foi um dos grandes nomes da campanha do tetracampeonato do Brasil no Mundial Sub-17. Eleito o melhor jogador da competição, o garoto da base do Palmeiras ganha cada vez mais holofotes.

Durante a competição, Veron mostrou-se um jogador que não tem medo de enfrentar a marcação. Por essa característica, o jovem de 17 anos falou sobre as suas inspirações no futebol.

“Dudu e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo por ele buscar muito o gol e eu também busco. E o Dudu por ele não ter medo de jogar. Ele joga em todos os jogos para decidir”, declarou em entrevista à ESPN Brasil.

Com o destaque que ganhou durante a competição, Gabriel Veron é cotado para atuar já pela equipe profissional em 2020. Até o técnico Mano Menezes já falou sobre a possibilidade.

“Vamos conversar para tomar decisões importantes com jogadores de talento e que podem estar, sim, conosco. Temos relação prévia e vamos ver se confirma o que esperamos para trazer ao grupo principal”, falou o treinador no começo deste mês.

Na campanha do título do Mundial Sub-17, Veron anotou três gols e deu duas assistências. O garoto do Verdão ainda sofreu o pênalti que originou a virada do Brasil na decisão contra o México.

Além dele, o zagueiro e capitão Henri, o lateral-direito Garcia, o também zagueiro Renan e o médico Guilherme Dilda foram representantes do Palmeiras no título da Seleção Brasileira.