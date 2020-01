Palmeiras acerta empréstimo de Hyoran ao Atlético-MG por um ano

📄✍🏾 HYORAN AGORA É GALO! O meio-campista foi contratado por empréstimo, junto ao Palmeiras, até dezembro deste ano. Vamos, #Galo! 🏴🏳 pic.twitter.com/OaMCU45yZj — Atlético (@Atletico) January 8, 2020



Em processo de reformulação do elenco, o Palmeiras acertou mais uma transferência. O meia-atacante Hyoran defenderá o Atlético-MG em 2020 e, inclusive, foi oficialmente anunciado como reforço pela equipe de Belo Horizonte nesta quarta-feira.

No final de 2019, já pensando em um empréstimo, o Palmeiras renovou o contrato de Hyoran até dezembro de 2021. Pelo acordo estabelecido com o Atlético-MG, o jogador de 26 anos de idade permanecerá em Belo Horizonte durante toda a temporada de 2020.

Contratado pelo Palmeiras após se destacar pela Chapecoense, Hyoran deixa São Paulo com um total de 11 gols em 61 partidas disputadas. Em 2018, sua melhor temporada pelo clube alviverde, o meia-atacante conquistou o título do Campeonato Brasileiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Após confirmar a contratação de Hyoran, o Atlético-MG segue em negociações para trazer o lateral esquerdo Victor Luis. Formado na base do Palmeiras, ele tem contrato até o final 2022, mas pode sair para jogar mais após disputar apenas 20 partidas em 2019.

Os meio-campistas Matheus Fernandes e Gustavo Scarpa, procurados por Barcelona e Almeria, respectivamente, também têm futuro incerto no Palmeiras. O centroavante Deyverson, por sua vez, será negociado, possivelmente com uma equipe do futebol chinês.

Em relação ao ano passado, deixaram o elenco o goleiro Fernando Prass (sem clube), os zagueiros Edu Dracena (aposentado) e Antônio Carlos (Orlando City), o volante Thiago Santos (Dallas FC) e os atacantes Henrique Dourado (Henan Jianye), Miguel Borja (Junior Barranquilla) e Carlos Eduardo (Athletico).