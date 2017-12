Palestra Itália lança loja virtual com produtos da Arena

Depois de ser o primeiro estádio brasileiro a investir em uma linha própria de produtos, como acontece nas principais arenas dos Estados Unidos e Europa, o Palestra Itália anunciou nesta segunda-feira mais uma inovação no mercado de arenas esportivas: sua loja virtual, a Allianz Parque Store.

O primeiro produto disponível no site é o “Chocottone do Porquinho”, apelidado pelos torcedores do Palmeiras de “Porcottone”, por R$ 54,99. O kit, com um chocottone e um porco de pelúcia, já vinha fazendo sucesso em dias de jogos do Verdão e nos shoppings Bourbon e West Plaza.

“Esse produto foi lançado com alguns pontos de venda físicos. No entanto, o interesse do torcedor por ele foi tão grande que nos vimos obrigados a expandir a operação para internet”, comentou Eduardo Rigotto, gerente geral do Palestra Itália.

O executivo destaca ainda que já estão programadas novidades para o e-commerce no próximo ano. “Lançaremos em 2018 novos produtos do Allianz Parque na loja virtual, como o copo dos jogos do Palmeiras e shows, camisetas, maquetes e mais algumas novidades da casa do Verdão”.

O e-commerce da arena palmeirense funciona pelo endereço store.allianzparque.com.br. O site entrega em todo o Brasil.