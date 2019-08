Números pesam, mas Felipe Melo não deve sofrer represálias por nova expulsão

Na vitória do Palmeiras diante do Grêmio, Felipe Melo recebeu o segundo cartão amarelo aos 32 minutos da etapa final por falta em Luciano. O volante palestrino já havia levado a primeira advertência ainda no tempo inicial. Expulso mais uma vez, o jogador acumula números complicados quando o assunto é disciplina dentro de campo.

Nos últimos 17 jogos do Palmeiras, Felipe Melo obteve 11 cartões amarelos e dois vermelhos, sendo que as duas expulsões foram em seguida. A primeira aconteceu diante do Bahia, no empate por 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro há 10 dias, quando acertou o rosto de Lucca com o braço e deixou o Verdão com inferioridade numérica ainda no tempo inaugural. O camisa 30 será julgado pelo lance nesta sexta-feira e pode pegar de quatro a 12 jogos de gancho.

O Pitbull, inclusive, é o jogador mais indisciplinado deste Brasileiro, com sete amarelos e um vermelho em 10 jogos. Curiosamente, ele cometeu 16 faltas, o que corresponde a um cartão a cada duas infrações.

Felipe Melo mantém uma média semelhante com a camisa do Palmeiras se for levado em conta cartões e jogos. Desde que chegou ao clube, em 2017, disputou 119 partidas, levou 53 amarelos e quatro vermelhos.

Diferentemente do que aconteceu diante do Cerro Porteño, no último ano, quando Luiz Felipe Scolari programou uma conversa e a diretoria optou por multá-lo, Felipe Melo não deve sofrer maiores represálias por parte do treinador e do clube desta vez. O comandante palestrino acredita que um dos amarelos foi aplicado de maneira incorreta.

“Quando temos que cobrar de alguém, cobramos internamente. Hoje, não vou cobrar o Felipe Melo mais do que o normal, porque uma das faltas não era para amarelo. Posso dizer que não tenho que cobrar como uma ou duas vezes em que ele realmente prejudicou a equipe”, analisou Felipão após a partida.