Com F. Melo expulso, Palmeiras bate Grêmio e depende de empate em SP

O Palmeiras depende de um empate como mandante para avançar à semifinal da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira, com um a menos desde a expulsão de Felipe Melo, o time treinado por Luiz Felipe Scolari venceu o Grêmio por 1 a 0 e conquistou a vantagem em Porto Alegre.

No primeiro tempo, o Palmeiras não correu maiores riscos no campo de defesa e saiu na frente em um belo chute disparado pelo meia Gustavo Scarpa. Na etapa complementar, Felipe Melo tomou o segundo amarelo, mas o time visitante segurou o triunfo.

O segundo e decisivo confronto entre Palmeiras e Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores está marcado para as 21h30 (de Brasília) de terça-feira, no Estádio do Pacaembu. Como ganhou em Porto Alegre, o time alviverde precisa de um empate para avançar.

O Jogo – O Grêmio teve mais posse de bola desde o início da partida, mas sofreu uma baixa rapidamente. O lateral esquerdo Cortez, único titular que começou o jogo disputado no último sábado, sentiu problema físico e precisou ser substituído por Juninho Capixaba.

O Palmeiras, armado para contra-atacar, conseguiu inaugurar o marcador em Porto Alegre aos 30 minutos do primeiro tempo. Em cobrança curta de falta, Marcos Rocha ajeitou para chute potente e certeiro de Gustavo Scarpa, que viu a bola tocar no travessão antes de balançar as redes.

Após abrir o placar, o Palmeiras voltou a se defender com sucesso – aplicados, Dudu e Willian voltavam até a linha de fundo para ajudar na marcação. O Grêmio não conseguiu ameaçar o gol de Weverton e limitou-se a pedir pênalti em duas jogadas.

O Palmeiras assustou Paulo Victor logo no começo da etapa complementar. Em arremesso lateral do lado direito, Marcos Rocha cobrou dentro da área. Matheus Henrique desviou de cabeça e Dudu completou para grande defesa do goleiro gremista. No rebote, Luan chegou atrasado.

Rapidamente, o Grêmio tomou o controle das ações no segundo tempo, mas foi o Palmeiras que desperdiçou bom contra-ataque puxado por Gustavo Scarpa. O Grêmio respondeu com chegada de Everton Cebolinha pela esquerda e chute defendido por Weverton.

Em nova subida do Palmeiras, Dudu acertou a trave após cruzamento de Carlos Eduardo. Aos 31 minutos, Felipe Melo tomou o segundo amarelo e foi expulso. Para recompor o meio, Felipão trocou Willian por Thiago Santos. Em superioridade numérica, o Grêmio buscou o empate em chutes de fora da área, sem sucesso.

GRÊMIO 0 x 1 PALMEIRAS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 20 de agosto de 2019 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Juan Belati (ARG) e Diego Bonfa (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Kannemann (GRE); Felipe Melo, Thiago Santos (PAL)

Cartão vermelho: Felipe Melo (PAL)

Público: 44.967 pagantes

Renda: R$ 2.686.970,00

Gol:

PALMEIRAS: Scarpa, aos 30 minutos do 1º Tempo

GRÊMIO: Paulo Victor, Léo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez (Juninho Capixaba), Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre e Alisson (Luciano), Everton e André (Diego Tardelli)

Técnico: Renato Portaluppi

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Dudu, Willian (Thiago Santos) e Luiz Adriano (Carlos Eduardo)

Técnico: Luiz Felipe Scolari