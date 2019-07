Números mostram queda do Palmeiras nos mata-matas em relação aos pontos corridos

O Palmeiras voltou a sofrer com uma postura apática em uma partida de mata-mata, na última terça-feira, contra o Godoy Cruz. Após entrar desligado no confronto pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Verdão viu os argentinos abrirem 2 a 0 com apenas 28 minutos. Apesar de conseguir o empate, o duelo evidenciou novamente o problema alviverde nos mata-matas.

Desde que Felipão voltou ao clube, o Palestra soma 80% de aproveitamento nos pontos corridos, sendo 36 vitórias, seis empates e quatro derrotas. Os números contrastam com o desempenho de apenas 54% em duelos eliminatórios.

Ao todo, são oito vitórias, sete empates e quatro derrotas com Scolari. Para piorar, o treinador já amarga quatro eliminações em mata-mata durante a atual terceira passagem pela equipe – e quatro avanços em disputas no quesito.

A mais recente decepção foi pelas quartas de final da Copa do Brasil. No Beira-Rio, o Palmeiras não conseguiu sustentar a vantagem construída sobre o Internacional no jogo de ida: perdeu por 1 a 0 no tempo normal e, em seguida, foi derrotado nos pênaltis por 5 a 4 – Gustavo Gómez e Moisés desperdiçaram suas cobranças.

Esta foi a segunda eliminação do Palmeiras em 2019. Em abril, pelas semifinais do Campeonato Paulista, a equipe de Felipão caiu para o São Paulo também numa disputa por pênaltis, em pleno Allianz Parque, onde o time tricolor jamais havia sequer empatado.

No ano passado, quando foi contratado com a expectativa de levar o Palmeiras ao título nas competições mata-mata, Felipão foi eliminado por Cruzeiro e Boca Juniors nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, respectivamente.

