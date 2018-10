A nove rodadas do fim, Galiotte evita projeções por título Brasileiro

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A nove rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lidera com 59 pontos ganhos. Cauteloso ao falar sobre as perspectivas do time alviverde no torneio, o presidente Maurício Galiotte evita fazer projeções sobre o número de pontos necessários para garantir o título nacional.

“O que a gente projeta é que precisamos ganhar os jogos”, simplificou o dirigente em entrevista à Gazeta Esportiva. “Nós temos que pontuar, temos que manter vantagem na última rodada. É isso que a gente pensa, é isso que a gente fala no clube”, completou.

Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Grêmio, o Palmeiras alcançou a marca de 14 partidas consecutivas sem derrota no Campeonato Brasileiro (11 vitórias e três empates). Na campanha rumo ao título de 2016, o time alviverde estabeleceu uma invencibilidade de 15 duelos seguidos.

“O momento é favorável, mas faltam muitos jogos ainda. O Palmeiras tem que continuar exatamente da maneira que está: trabalhando seriamente. Não pode perder a concentração em nenhum momento. Acreditamos que podemos chegar, sim, mas precisamos trabalhar muito para isso”, reiterou Galiotte.

Com 59 pontos, o Palmeiras tem 68% de chance de terminar como campeão brasileiro, de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Os principais perseguidores do time alviverde são Internacional (56), Flamengo (55), São Paulo (52) e Grêmio (51).

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Ceará. O zagueiro Gustavo Gomez e o volante Thiago Santos, advertidos contra o Grêmio, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.