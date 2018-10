Antes de reunião na Conmebol, Galiottte pede juiz de ponta na semi

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Como representante da Sociedade Esportiva Palmeiras, Maurício Galiotte participará de uma reunião na sede da Conmebol nesta terça-feira. Com o time alviverde na semifinal da Copa Libertadores, o presidente pede a escalação de árbitros experientes nos confrontos com o Boca Juniors.

Representantes de Palmeiras, Boca Juniors, Grêmio e River Plate participarão das reuniões na sede da Conmebol terça e quarta-feira, além de diretores da CBF e da AFA. Segundo a entidade sediada no Paraguai, a ideia é repassar todos os aspectos relevantes do planejamento e organização das semifinais.

“Sabemos da pressão dos argentinos em todos os jogos da Libertadores e como eles exercem essa pressão”, disse Galiotte à Gazeta Esportiva. “O que o Palmeiras pede é isenção. E que se coloque o melhor árbitro, o mais experiente, de ponta. Já que são clássicos, que coloquem as pessoas mais bem avaliadas para minimizar os erros”, afirmou.

Na primeira partida pela semifinal, o Palmeiras enfrenta o Boca Juniors às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira da semana que vem, na Bombonera. Nas quartas, o time argentino avançou ao eliminar o Cruzeiro com muitas reclamações contra a arbitragem por parte do time mineiro.

“Com erro ou falha em lance capital, você coloca todo um projeto em risco, perde um campeonato. Com o Palmeiras, já aconteceram duas situações nesse ano (decisão do Paulista e semifinal da Copa do Brasil). Então, (a arbitragem) é uma preocupação, sim, mas confiamos nas pessoas que estão organizando os campeonatos’, afirmou Galiotte.

Em sua última semifinal de Copa Libertadores, na edição de 2001 do torneio continental, o Palmeiras acabou eliminado pelo mesmo Boca Juniors após ser significativamente prejudicado pelo árbitro paraguaio Ubaldo Aquino na Bombonera.