Nova formação do Palmeiras permite Lucas Lima ‘fazer o que gosta’

Diferente do que acontece normalmente com o Palmeiras de Roger Machado, o Verdão titular não tem mistério para encarar o Santos, na volta do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu. No clássico, a expectativa fica por conta da nova maneira de jogar do Palestra.

Pela primeira vez em uma partida oficial na temporada, o Palmeiras terá três meias armadores juntos. Com a venda de Keno e a suspensão de Dudu, Gustavo Scarpa, Hyoran e Lucas Lima formarão o setor. Apesar de o plano tático se manter o mesmo, a tendência é que a produção do camisa 20 aumente.

Desde o início do ano, o maior problema de Lucas Lima para atuar com Roger Machado sempre foi a movimentação do jogador. Por característica, o meia gosta de recuar em campo, normalmente ocupando a lateral esquerda, para então trabalhar as jogadas do time de frente para o adversário.

O problema neste caso, é que o treinador palestrino espera que Lucas atue centralizado e entre a linha de zaga e de volantes dos oponentes. Com a movimentação do camisa 20, porém, o setor fica vazio e a criação da equipe é prejudicada.

Entretanto, ao contrário de Keno e Dudu, que tem o jogo vertical como característica, Scarpa e Hyoran tendem a preencher este espaço pelo centro, deixando as laterais do campo livres para o avanço dos alas. Assim, diante do Santos, Lucas Lima terá mais liberdade para atuar da maneira que prefere.

“Perdemos o Keno, o Borja machucado, Dudu suspenso. Esse tempo que tivemos para trabalhar deu bastante tempo para entrosar o Lucas Lima, Hyoran e Scarpa. Nos amistosos que tivemos, os três foram muito bem. Acho que não teremos nenhum problema”, afirmou o volante Bruno Henrique.

O Palmeiras vai encarar o Santos armado com Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique. Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran; Willian. Para o duelo, Jailson, Luan, Moisés e Dudu estão suspensos.