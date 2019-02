Palmeiras esvazia alojamento e leva jogadores da base a hotel

A prefeitura de São Paulo notificou o Palmeiras na última terça-feira e informou o clube sobre a restrição imediata do uso como alojamento e dormitório das instalações sob sua responsabilidade. Assim, a agremiação decidiu mandar os atletas da base para um hotel.

Na noite desta quarta, o Palmeiras publicou nota oficial sobre o assunto. “O Departamento de Futebol Profissional seguirá as instruções dos órgãos pertinentes, com as respectivas orientações técnicas de adequações que vierem a ser solicitadas”, diz o comunicado.

O Palmeiras mantinha os jovens alojados em imóveis residenciais localizados nas imediações do Allianz Parque. Nas últimas temporadas, o clube ganhou terreno nas competições de base e virou protagonista – no último Sul-Americano Sub-20, por exemplo, o time alviverde contou com um total de oito representantes.

A prefeitura de São Paulo vem averiguando a situação dos alojamentos dos clubes da cidade após o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu. Na última sexta-feira, vitimados por um incêndio, 10 integrantes das categorias de base do Flamengo morreram no Rio de Janeiro.

Veja a nota oficial do Palmeiras:

A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu notificação da Prefeitura de São Paulo na tarde da última terça-feira (12) que informava sobre a restrição imediata do uso como alojamento e dormitório das instalações sob responsabilidade do clube.

Dessa forma, o Palmeiras decidiu hospedar os atletas das categorias de base em um hotel da capital paulista.

O Departamento de Futebol Profissional também seguirá as instruções dos órgãos pertinentes, com as respectivas orientações técnicas de adequações que vierem a ser solicitadas.

Sociedade Esportiva Palmeiras

