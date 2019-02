Prefeitura coloca prazo de 90 dias para clubes regularizarem alojamentos

Na manhã desta quarta-feira, a Secretária Municipal de Esportes de São Paulo realizou uma reunião com representantes de clubes da capital paulista para discutir a regularização dos Centros de Treinamentos e alojamentos. A Prefeitura da cidade deu um prazo de 90 dias para os times regularizarem seus estabelecimentos e disse que fará vistorias para checar se há “perigo iminente”.

“A garantia da vida é prioridade na cidade. O prefeito Bruno Covas (PSDB) nos solicitou um grupo de trabalho para avaliação dos clubes que desenvolvem atividades de alojamento. Todos os clubes que estão com atividades que não estão em sintonia com a legislação devem suspendê-las imediatamente para que seja feita uma avaliação. Demos um prazo de 90 dias para inspeções, avaliações, acompanhamento, e, em casos em que ofereça risco a vida, interrupção e interdição, se necessário, pelo poder público”, explicou o secretário municipal de Esporte, Carlos Bezerra Jr (PSDB) em entrevista coletiva.

Na terça-feira, a Prefeitura exigiu que todos os alojamentos de clubes da cidade fossem interditados até que fosse averiguado as documentações necessárias para o funcionamento das instalações e as condições de trabalho e hospedagem dos atletas. Por isso, o São Paulo optou por se concentrar para a partida contra o Talleres no CT de Cotia.

“Foi dado um alerta aos clubes que tivessem alojamento para cessar as atividades quem não estivesse com a regulamentação em dia. Os estádios estão todos com a segurança em dia. O São Paulo já tomou providências acatando as determinações do poder público. Nosso pessoal já foi lá, se estiver tudo em ordem é vida normal. Se houver qualquer risco, o local é suspenso de imediato”, explicou Silvio Di Sicco, representante da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento.

Além do Tricolor, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Juventus e Nacional também foram notificados pela Prefeitura e terão que apresentar toda a documentação necessária para que suas respectivas instalações sejam liberadas pelo poder público.

Alojamento da base do Corinthians está irregular

Um alojamento destinado para jogadores da base do Corinthians está funcionando de forma irregular, segundo apurou o UOL Esporte. De acordo com a publicação, o clube confirmou que o local alugado pelo Corinthians próximo à sede do clube, no Parque São Jorge, não tem o laudo de segurança específico do Corpo de Bombeiros para alojar seus atletas.

O laudo vigente registra uma ocupação inadequada e a licença é de quando o prédio ainda funcionava como uma clínica médica. Segundo o Timão, a Casa dos Atletas, como é chamada, abriga até 35 jogadores.