Nico Freire rescinde contrato e deixa Palmeiras sem ter atuado oficialmente

Nenhum jogo oficial e um título brasileiro conquistado: a passagem de Nico Freire pelo Palmeiras se encerrou. Conforme antecipou a Gazeta Esportiva, o técnico Luiz Felipe Scolari deu preferência a Juninho em seu elenco, barrou a saída do defensor e liberou o argentino para negociar com outras equipes, rescindindo seu contrato.

Freire chegou ao Palmeiras em julho de 2018 por empréstimo de um ano. Durante sua passagem pelo Alviverde, ele fez apenas um amistoso, ainda sob o comando de Roger Machado, contra o Independiente Medellín-COL, durante torneio amistoso no Panamá.

O argentino é alvo do Peñarol-URU, que busca um acordo de uma temporada, mas seus empresários acreditam que podem colocá-lo em um clube europeu na metade deste ano. O atleta pertence a um grupo de empresários que administra o Manchester City.

O atual plantel palestrino conta com 34 nomes à disposição, incluindo Ricardo Goulart e Willian. Felipão já deixou claro que quer trabalhar com no máximo 31 atletas. Para a zaga, as opções são Luan, Gustavo Gómez, Antônio Carlos e Edu Dracena.