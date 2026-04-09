Ex-Palmeiras, Richard Ríos entra na mira de clube da Itália

Richard Ríos, ex-Palmeiras, entrou na mira do Napoli, atual campeão italiano. O volante do Benfica é peça crucial no esquema de José Mourinho e passou a chamar atenção de outros clubes na Europa.

A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio. Ríos aparece entre os principais nomes na lista do diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, para a próxima temporada. Apesar do interesse, ainda não houve proposta oficial, embora já tenham ocorrido conversas entre o clube e os representantes do jogador.

Richard Ríos já esteve próximo do futebol italiano, quando a Roma fez uma proposta ao Palmeiras em 2025. O clube italiano desistiu da transferência por considerar a quantia exigida pelo Alviverde muito alta e não queria correr o "risco".

Ainda sem completar um ano com a camisa do Benfica, Ríos chegou em julho de 2025 e tem 40 partidas, cinco gols e cinco assistências.

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