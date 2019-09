Leila Pereira responde críticas: “Não sou responsável por escalação”

Eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores e derrotado pelo Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vive momento delicado na temporada. Nesta segunda-feira, Leila Pereira, dona da Crefisa, interagiu com torcedores por rede social e procurou se eximir.

Por meio de seu perfil no Instagram, com mais de 485 mil seguidores, a proprietária da empresa que patrocina o Palmeiras publicou uma foto de um torcedor com os braços abertos. “Nosso maior orgulho. Por quem sempre vamos lutar”, diz o texto que acompanha a imagem.

Alguns torcedores, insatisfeitos, rebateram a postagem. Leila Pereira, então, escreveu: “Faço o máximo que posso! Não sou responsável pelas contratações e escalação”. Além de proprietária da Crefisa, a empresária é conselheira do Palmeiras e aliada do presidente Maurício Galiotte.

Por questões de segurança, o Palmeiras trabalhará com portões fechados durante a semana e decidiu não divulgar a programação de treinamentos. Às 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Serra Dourada, o time palestrino enfrenta o Goiás, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.