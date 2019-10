Muito contente, Mano valoriza Dudu e histórico do clássico na arena

Da beirada do campo, Mano Menezes viu no clássico contra o São Paulo a melhor atuação do Palmeiras em sua gestão. Sem disfarçar a satisfação na noite desta quarta-feira, o treinador destacou a liberdade dada a Dudu e o retrospecto do Allianz Parque no Choque-Rei.

No primeiro tempo, significativamente superior ao São Paulo, o Palmeiras saiu na frente por meio de Bruno Henrique e aumentou com Felipe Melo. Na etapa complementar, Gustavo Scarpa ainda marcou o terceiro do time alviverde, que perdeu várias chances para construir uma goleada.

“Estamos muito contentes com a atuação. Pela grandeza e importância do jogo, essa é a partida que, no somatório geral, nos deixa mais realizados como time desde que cheguei”, disse Mano, que explicou seu raciocínio em relação a Dudu, um dos melhores em campo.

“Fizemos um posicionamento diferente, com mais liberdade para o Dudu. Como o Reinaldo apoia muito, não podia colocar o Dudu para marcá-lo, porque iria perdê-lo. Dei essa tarefa ao Scarpa. O Dudu ficou mais por dentro, quase como segundo atacante com o Deyverson”, explicou Mano.

Com Dudu mais livre para articular jogadas ofensivas, o Palmeiras conquistou a oitava vitória sobre o São Paulo no Allianz Parque em nove partidas disputadas, já que a outra terminou com empate. No total, o time alviverde marcou um total de 24 gols e sofreu apenas quatro.

“O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom. No segundo, com nossa vantagem, naturalmente o São Paulo arriscaria mais e tivemos alguns contra-ataques. Construímos uma grande vitória para manter o histórico da casa”, disse Mano, em alusão ao retrospecto do Choque-Rei no Allianz Parque.