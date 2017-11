“Motivado e feliz”, Lucas Lima é saudado por ex-algoz Matheus Sales

Agora sim ta liberado! 😂 #TaNoPorco kkk

Brincadeiras a parte, grande jogador e desejo boa sorte no verdão! 👊⚽️ https://t.co/RkLzbmD7yu — Matheus Sales (@MatheusSales) 30 de novembro de 2017

A contratação do meia Lucas Lima pelo Palmeiras, anunciada oficialmente nesta quinta-feira, repercutiu intensamente nas redes sociais. Saudado pelo volante Matheus Sales no Twitter, o ex-jogador do Santos interagiu amistosamente com torcedores alviverdes por meio da rede social.

Na decisão da Copa do Brasil 2015, conquistada pelo Palmeiras sobre o Santos nos pênaltis, Matheus Sales, hoje emprestado ao Bahia, marcou Lucas Lima com eficiência. Para os torcedores alviverdes, o meia acabou colocado no bolso pelo jovem volante, algo que à época motivou uma série de memes.

“Agora sim tá liberado!”, escreveu Matheus Sales em seu perfil no Twitter. “Brincadeiras à parte, grande jogador e desejo boa sorte no Verdão!”, completou o volante. A provocação de 2015 também foi lembrada pelo próprio Lucas Lima: “Nada de #TáNoBolso, agora é #TáNoPorco!”.

Durante sua passagem pelo Santos, Lucas Lima protagonizou algumas polêmicas com torcedores palmeirenses no Twitter. Após a contratação, no entanto, o clima mudou. “Obrigado! Motivado e Feliz demais!”, respondeu o meia a um seguidor após receber as boas-vindas. “Não vejo a hora!”, escreveu, sobre jogar no Palestra Itália.

Aos 27 anos de idade, após uma saída turbulenta do Santos, Lucas Lima firmou vínculo por cinco temporadas com a Sociedade Esportiva. O contrato do meia com passagens recentes pela Seleção Brasileira passa a ter validade apenas a partir do dia 1º de janeiro.

Além de Lucas Lima, o Palmeiras já fechou as contratações do técnico Roger Machado, do lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e do zagueiro Emerson Santos (Botafogo) para a próxima temporada. Um goleiro mais jovem que os veteranos Fernando Prass e Jailson ainda pode ser contratado pelo clube.