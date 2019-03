Motivado, Antônio Carlos não descarta Palmeiras retraído em Novo Horizonte

Líder do Grupo B do Campeonato Paulista e dono da segunda melhor campanha, o Palmeiras terá pela frente, nas quartas de final, o Novorizontino. E apesar da diferença técnica, de investimentos e da vantagem de definir o confronto dentro de seus domínios, o Verdão pode se adaptar ao estilo de jogo que será imposto pelos donos da casa na partida deste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

Em entrevista coletiva concedida na Academia de Futebol, o zagueiro Antônio Carlos, que deve ser o titular ao lado de Edu Dracena diante da ausência de Gustavo Gómez, que está servindo a seleção paraguaia, admitiu que o Palmeiras pode ter uma atuação mais retraída na primeira partida. Ainda assim, alertou para a necessidade do time manter o ímpeto para levar um bom resultado para o Pacaembu, na próxima terça-feira.

“Nossa proposta vai do jogo. Jogar fora de casa é muito difícil, ainda mais diante da qualidade do Novorizontino. Mas vamos jogar o jogo. Sabemos que jogando fora de casa existe aquela pressão do time da casa nos primeiros 15 minutos, o que torna o jogo ainda mais difícil. Se precisarmos nos retrair vamos fazer isso, mas vamos tentar jogar também, buscando a vitória desde o primeiro minuto”, disse o defensor.

Nas 12 primeiras rodadas, o Palmeiras somou 25 pontos e ficou com a segunda melhor campanha da primeira fase, atrás apenas da sensação Red Bull. Agora, porém, a motivação para as partidas é ainda maior segundo o palmeirense, muito por conta da força dos adversários e da proximidade com a definição do título.

“Quando chega nas fases finais todo mundo quer jogar. São jogos importantes, decisivos e as coisas ficam mais sérias, porque as melhores equipes estão no mata-mata, então deve ser um jogo mais difícil que o outro e temos que estar preparados”, finalizou Antônio Carlos.

