Antônio Carlos prega respeito ao Novorizontino, mas vê obrigação por classificação

Líder do Grupo B do Campeonato Paulista e dono da segunda melhor campanha geral, o Palmeiras inicia sua caminhada nas quartas de final do Campeonato Paulista contra um velho conhecido: o Novorizontino. Rival pela terceira vez consecutiva, o time do interior de São Paulo não foi páreo para o Verdão nos últimos dois encontros, mas ainda assim o discurso do lado dos atuais campeões brasileiros é de atenção com o adversário, mesmo com a ciência de que a classificação é necessária.

Em entrevista coletiva concedida na Academia de Futebol nesta sexta-feira, o zagueiro Antônio Carlos, que será titular no embate deste sábado, admitiu que pela grandeza do Palmeiras é “obrigação” avançar no Estadual. Porém, alertou para as dificuldades que o Novorizontino deve impor, principalmente dentro de seus domínios, e pediu respeito para que o time com a melhor defesa do torneio não seja surpreendido.

“Obrigação, para um time grande, sempre é válido. Mas a gente sabe que, principalmente fora de casa, vai ser um jogo muito duro, como foram todos o outros. Sabemos do time do Novorizontino, o Felipão bateu bastante nessa tecla e temos que levar muito a sério. Sabemos que é uma equipe rápida e que classificou muito bem. Temos que ter atenção e respeito para fazer o que treinamos durante toda a semana”, disse.

Nos quatro embates nas duas últimas edições do Paulistão, o Palmeiras venceu todos, e alguns deles por placares elásticos, como os 3 a 0 aplicados na volta de 2017 e na ida em 2018, além da goleada por 5 a 0 no duelo decisivo da última temporada. A iminente motivação do lado do Novorizontino para findar esse jejum, inclusive, é considerado e abordado constantemente nos lados do Palestra Itália.

“Ano passado o primeiro jogo foi 3 a 0 e o segundo foi cinco a nosso favor. Mas é o terceiro jogo entre esses dois times e sabemos que eles vão estar muito motivados. Como diz o professor Felipão, se um time tem a terceira chance de enfrentar o Palmeiras, tem essa nova oportunidade, vai dar a vida”, comentou Antônio Carlos.

Dono de 25 pontos na primeira fase, o Palmeiras abre a rodada de ida das quartas de final neste sábado, às 17h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A volta, por sua vez, acontece na próxima terça-feira (26 de março), às 21h, no Pacaembu.

