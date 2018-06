Moisés treina, mas Prass e Antônio Carlos seguem fora no Palmeiras

Como já é costume nas vésperas de jogos do Palmeiras, a imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento da equipe na Academia de Futebol. Nos poucos minutos, porém, foi possível notar a presença de Moisés e as ausências de Antônio Carlos e Fernando Prass.

Poupado por conta de desgaste no empate com o Ceará, Moisés começou o duelo no banco de reservas. Na etapa final, o meio-campista entrou na equipe, dividiu lance pelo alto com Pio e caiu no gramado sangrando muito. O corte profundo na testa rendeu seis pontos no local, mas que não devem impedir o camisa 10 de ser titular nesta quarta-feira.

Antônio Carlos e Fernando Prass também ficaram de fora do jogo contra o Ceará, mas nem foram opção no banco de reservas e voltaram para São Paulo antes da delegação. O problema do defensor são dores musculares, muito por conta da alta carga de jogos – são 31 em 2018, contra apenas nove ao longo da última temporada.

Já Prass tem uma inflamação no joelho e foi preservado novamente. Ambos são dúvidas para o duelo de amanhã, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Hyoran também não treinou nesta terça-feira, mas deverá ser titular.

Com os retornos de Felipe Melo e Bruno Henrique após cumprirem suspensão, a possível escalação palmeirense tem: Jailson; Marcos Rocha, Edu Dracena, Thiago Martins (Luan) e Victor Luis; Felipe Melo e Bruno Henrique; Dudu, Moisés e Hyoran; Willian.

O Palmeiras tem 18 pontos e ocupa a sexta colocação do Brasileirão. O Flamengo lidera o torneio, com 26 pontos. Será a última rodada do torneio antes da paralisação da Copa do Mundo. O campeonato será retomado no dia 18 de julho.