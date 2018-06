Choque com jogador do Ceará rende seis pontos na testa de Moisés

O choque com Pio, do Ceará, rendeu seis pontos na testa ao meia Moisés. Nesta segunda-feira, o palmeirense postou em suas redes sociais uma foto do resultado da cotovelada ainda em campo, e outra imagem do ferimento já tratado.

“Obrigado a todos que mandaram mensagem. Tomei 6 pontos, mas estou bem. Não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você levanta e segue lutando”, escreveu o camisa 10 em suas redes sociais.

Poupado por conta de desgaste no empate com o Ceará, Moisés começou o duelo no banco de reservas. Na etapa final, o meio-campista entrou na vaga de Lucas Lima, aos 29 minutos. Com pouco tempo em campo, dividiu lance pelo alto com Pio e caiu no gramado sangrando muito.

O palestrino se irritou muito com o adversário e precisou ser contido em um primeiro momento. Depois, Pio se desculpou, Moisés colocou uma touca e seguiu em campo. Ele ainda precisou trocar de calção com Lucas Lima por conta das manchas de sangue.