Moisés se reúne com diretoria e define permanência no Palmeiras

Moisés ficará no Palmeiras. Após ter recebido proposta do Pyramids FC, do Egito, a mesma equipe que contratou o atacante Keno, o camisa 10 teve reunião com a diretoria palestrina e definiu sua permanência.

“Está resolvido. Sentei ontem com o Alexandre (Mattos) e o presidente (Mauricio Galiotte), e resolvemos que vou ficar. Tive uma proposta interessante, mas conversei com a minha família e todos estão felizes aqui. Não acho que é o momento de sair. Quero conquistar mais títulos aqui e foi isso que pesou na decisão”, disse o meio-campista.

Em sua última viagem pela Europa, Alexandre Mattos se reuniu com representantes de clubes do Egito e Emirados Árabes. O acordo foi de que estas equipes não buscariam as contratações de mais atletas do Palmeiras em seu radar, como Moisés, Lucas Lima e Antônio Carlos.

O clube entende que não pode se desfazer de nenhuma outra peça até o final da temporada. Com a eleição presidencial no clube marcada para dezembro, o presidente Mauricio Galiotte não está disposto a fazer grandes investimentos que onerem a gestão futura. Além disso, a reprovação das contas de janeiro, fevereiro e março no COF (Conselho de Orientação Fiscal) também impede contratações de alto valor.

Moisés chegou ao Palmeiras em 2016. Até então, o jogador atuou em 84 oportunidades, marcando 8 gols com a camisa do clube. O camisa 10 tem contrato com o Verdão até dezembro de 2020.

