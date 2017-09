Moisés rebate Daniel Guedes e minimiza ausência de Lucas Lima

O clássico do próximo sábado, entre Santos e Palmeiras, trará em campo duas equipes em ascensão no Campeonato Brasileiro. Com isso, as especulações de quem é o favorito para a partida aumentam. Mais cedo, o lateral direito santista Daniel Guedes havia dito considerar o Verdão com mais chances no jogo. No entanto, em entrevista coletiva na Academia de Futebol, o palmeirense Moisés rebateu a declaração do adversário.

O meia do Verdão admitiu que sua equipe tem a obrigação de propor as ações ofensivas em virtude de atuar em sua casa, o Palestra Itália. No entanto, afirmou não ver um grande favorito para o jogo.

“Não sei o motivo de ele (Daniel Guedes) achar isso. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Se temos ambição no campeonato, passa por este jogo. É importante esta vitória, mas não vejo favorito. Óbvio que temos o fator casa ao nosso lado, mas clássico é difícil de prever. Também não podemos fugir da responsabilidade. Por jogar em casa temos que propor o jogo e tentar a vitória”, declarou Moisés.

O camisa 10 do Palmeiras também comentou outro assunto relativo ao adversário do sábado. Um dos grandes nomes do rival, o meia Lucas Lima não terá condições de entrar em campo, já que se recupera de uma lesão de grau 2 na coxa direita. Apesar disso, ao ser questionado se o desfalque é um reforço para o Verdão, Moisés analisou de outra forma.

“Não acredito (ser um grande reforço a ausência dele). Quem garante que se ele estivesse faria um bom jogo? Quem garante também que o substituto dele não fará uma boa partida? Óbvio que é um jogador de qualidade, mas nós teremos também os desfalques de Egídio e Edu Dracena (por suspensão)”. avaliou o camisa 10 palmeirense.

Outro assunto comentado em ambas as coletivas de Santos e Palmeiras foi a respeito do estado do gramado do Palestra Itália, que terá seu primeiro jogo após uma sequência de shows musicais realizados no estádio. Para Moisés, a expectativa é de que o gramado esteja em bom estado. No entanto, caso isso não aconteça, ele acredita que irá prejudicar igualmente as duas equipes.

“Neste ano o gramado do nosso estádio está bem melhor. Teve uma resposta muito positiva. Pelas mudanças que houveram acredito que estará em um bom estado para jogarmos. Mesmo se não estiver, o campo estará ruim para ambas as equipes. Temos que jogar o jogo”, analisou.

A partida entre Palmeiras e Santos, no Palestra Itália, está marcada para as 19h(de Brasília) deste sábado. O jogo será válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Especial para a Gazeta Esportiva*