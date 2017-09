Guedes vê Palmeiras favorito e espera gramado ruim no estádio do rival

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, no último sábado, na Vila Belmiro, o Santos ainda não conseguiu apagar da memória a traumática eliminação da Libertadores na semana passada, após derrota para o Barcelona de Guaiaquil. Já o Palmeiras vive bom momento, afinal, vem de quatro jogos seguidos sem derrota no Campeonato Brasileiro.

Esses fatores fazem o lateral-direito Daniel Guedes acreditar que o time alviverde ostenta um favoritismo para o clássico deste sábado, às 19h (de Brasília), em São Paulo, pela 26ª rodada do torneio nacional.

“Pelo fato de jogar em casa, com seu torcedor, vindo de algumas vitórias consecutivas, e a gente saindo da Libertadores, foi tudo muito difícil o que passou. Acredito que Palmeiras viva momento um pouco melhor que o nosso”, disse Guedes, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

E além do Palmeiras, o lateral-direito também acredita que terá o gramado como adversário no clássico do próximo sábado. Após uma série de shows em sua arena, o Verdão trocou completamente a grama do local. Por conta do pouco tempo após o replantio, Guedes prevê dificuldades para o time comandado por Levir Culpi.

“É difícil, estamos acostumados com a Vila. De repente pegamos campo com buracos, que não está no padrão correto. Nós atletas estamos preparados para enfrentar isso. Dificulta, mas dentro de jogo temos que dar um jeito e nos adaptar da melhor forma possível dentro da situação e do que o estádio oferecer”, concluiu o lateral santista.